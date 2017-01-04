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04 Ocak 2017 12:48

Sarnıç Han projesinde inşaat çalışmaları sürüyor

Sarnıç Han projesinde inşaat çalışmaları sürüyor

04 Ocak 2017 12:48

Kocaeli’nin ilk yeşil kamu binası olma özelliği taşıyan Sarnıç Han projesinde çalışmalar sürüyor.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın vizyon projelerinden biri olan Sarnıç Han’da inşaat çalışmaları devam ediyor. Kocaeli’nin ilk kamuya ait yeşil binası olma özelliğini taşıyan Sarnıç Han, Mardin taşı kullanılarak inşa edilecek. Toplam inşaat alanının 13 bin 565 metre kare olduğu Sarnıç Han İş Merkezi, 7 kat olarak inşa edilecek. Sarnıç Han İş Merkezi’nde bulunan her katın önemli işlevleri bulunuyor. Bodrum kat kısmında sığınak, otopark, banka kasa mahalleri, elektrik ve mekanik bölümler bulunacak. Zemin kat kısmında 5 adet banka ve personel soyunma odaları olacak. Diğer katlarda ise 5 adet banka, mescit, 4 adet büyük mağaza, 56 adet ofis ve çatı katında bulunacak olan restoran kısmı dikkat çekiyor.



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