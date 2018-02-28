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28 Şubat 2018 11:09

Satranç Ligi’nde dördüncü etap karşılaşmaları tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlediği Okullar Arası Satranç Ligi’nde dördüncü etap karşılaşmalarında şampiyonlar belli oldu.

Satranç Ligi’nde dördüncü etap karşılaşmaları tamamlandı

28 Şubat 2018 11:09


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde organize ettiği Okullar Arası Satranç Ligi’nde dördüncü etap karşılaşmaları gerçekleşti. Heyecanlı dakikalara sahne olan dördüncü etabın sonunda ilkokul kategorisinde Çayırova Üç Renk Koleji’nden Cemal Arda Bilir, ortaokul kategorisinde İzmit Özel Atafen Ortaokulundan Alperen Sel ve lise kategorisinde Kocaeli Fen Lisesi’nden Servet Hakan Altay birinci oldu.


İlkokul, Ortaokul, Lise kategorisinde düzenlenen ligin dördüncü etabı Körfez Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Gerçekleşen dördüncü etap karşılaşmalarına öğrenci velilerinin yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ve Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Aykut İlker Mete katıldı. Etabın sonunda dereceye giren öğrenciler için madalya töreni düzenlendi. Dereceye giren öğrenciler madalyalarını Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ve Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Aykut İlker Mete’nin elinden aldı.


Lig Haziran ayına kadar devam edecek. Satranç Ligi’nin beşinci etabı ise Mart ayı içinde yapılacak. Sekiz etap sonunda, okulların en iyi üç sporcusunun tüm etaplardaki puanları toplanarak, her kategoride, en iyi üç sporcusu olan okula ödül verilecek. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde birinci olan okullara bilgisayar, ikinci olan okullara fen laboratuvarı, üçüncü olan okullara ise kütüphane yapılacak.




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