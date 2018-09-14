Satranç sınıflarında yeni hamle

Doğru Hamlede Buluşalım Projesi'nden yeni bir hamle daha geldi. Büyükşehir Kocaeli genelinde talepte bulunan 86 okula satranç sınıfı kazandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın ödüllü çalışması olan ‘Doğru Hamlede Buluşalım Projesi' yeni bir hamle daha gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde projeden yararlanmak için talepte bulunan ilkokul, ortaokul ve liselere toplamda 86 adet satranç sınıfı kazandırdı. Satranç sınıfı talep eden 17 okulun ise çalışmaları tamamlanıp, yıl içerisinde okullara 17 adet daha satranç sınıfı kazandırılacak. Bu kapsamda 86 satranç sınıfı proje kapsamına alındı. 71 sınıf yıl içerisinde okullara kazandırılırken, geriye kalan 15 sınıf, 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi öncesi okullara teslim edildi. Spor Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin okullarında satranç oynayabilecekleri tam donanımlı bir sınıfa kavuştu.

Okul yönetimlerinin okul içinde belirlediği alan Büyükşehir Belediyesi tarafından dizayn edilerek satranç sınıfı haline getirildi. Sınıflar aynı anda 20 çocuğun satranç oynayabileceği şekilde oluşturuldu. Sınıflara; 10 adet satranç masası, sandalyeler, eğitim tahtası ve eğitim modülleri yerleştirildi.