Satrancın ustaları Gebze’de buluşacak

Dünyanın satranç ustaları Gebze’ye geliyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde Gebze büyük bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapacak. Dünya Gençler Satranç Şampiyonası Türkiye Satranç Federasyonu ve Gebze Belediyesi iş birliğinde Gebze’de gerçekleştirilecek. Şampiyonada 65 farklı ülkeden toplam 270 sporcu yarışacak. Şampiyonada sporcular en doğru hamleyi en doğru zamanda yapmak için ter dökecek. 5 Eylül Çarşamba günü saat 14.30’da açılış töreni gerçekleşecek olan şampiyona 15 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’da gerçekleşecek kapanış töreni ile son bulacak.

Şampiyonanın Gebze’de gerçekleşmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Satranç sporu gençlerin zihinsel gelişimleri için çok önemli bir spor. Muhakeme gücünün gelişimin yanı sıra stratejileri de gelişiyor. Hayatlarının her alanına nüfus eden bir spor aslında. Satranç sporuna Gebze Belediyesi olarak her zaman destek verdik. Yaz Okullarımızda eğitimlerini verdik ve daha öncede Türkiye Satranç Federasyonun düzenlediği şampiyonalar ev sahipliği yaptık. Bir kez daha bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan Gebze adına gurur duyuyoruz. Gebze’nin adının dünyada duyulması kentimiz için çok önemli. Ben şimdiden tüm sporculara başarılar diliyorum ve tüm satranç severleri şampiyonamıza bekliyoruz” dedi.