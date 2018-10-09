Sazan Balığı Tutma Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (KAMADER) ortaklaşa düzenlediği 12. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (KAMADER) ortaklaşa düzenlenen Sazan Balığı Tutma Yarışması, sportif sazan balıkçılığı ve modern sazan avcılığını kamuoyuna tanıtmak, bölgenin doğa sporları potansiyelini ve kültürünü ön plana çıkartmak amacıyla, 12. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması sonuçlandı. Yaklaşık 150 sporcunun Sapanca Gölü'nün Kartepe, Sapanca ve Serdivan bölgelerinde kıyasıya mücadele ettiği yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Fiziki yapısı sebebiyle sportif balıkçıların aranılan adresi olan Kartepe ve Sapanca Gölü'nde yeniden bir araya gelen olta balığı sevenler, bu yıl da en çok ve en büyük sazan balığını tutmak için kıyasıya mücadele ettiler. Türkiye'nin birçok ilinden gelen yarışmacıların yanı sıra Romanya, Bulgaristan ve Ukranya, Fransa ve İsviçre'den 40 takım yarışmaya katıldı. 12'nci Geleneksel Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri Sapanca Gölü, Kartepe Eşme sahilinde düzenlenen törenle verildi. Yarışma sonuçları açıklanmadan önce katılımcılara ünlü Eşme ayvası ikram edildi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve KAMADER Başkanı Engin Uztürk'ün ev sahipliğinde Sapanca Gölü Eşme Sahili'nde düzenlenen ödül törenine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nuri Al, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve davetliler katıldı. Ödül töreninde konuşan Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (KAMADER) Başkanı Engin Uztürk, “Bu yılda kazasız belasız sportmence bol trofeli bir yarışma gerçekleştirdik. Olumsuz hava şartlarına rağmen yarışmacılarımız hiç pes etmeyerek son dakikaya kadar kıyasıya mücadele ettiler. Derece yapan arkadaşlar haklı galibiyet elde ettiler. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda yarışmaya destek veren basta Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kartepe'de doğal hayatın korunmasına katkı vermek, Kartepe sınırları içinde kalan Sapanca Gölü'nde ki balık popülaritesine dikkat çekmek, bilinçsiz balık avlamayı önlemek, amatör balıkçılığı özendirmek ve başta olta balığı tutkunları olmak üzere halkın ilgisini bölgeye çekme düşüncesi ile düzenlendiğimiz Sazan Balığı Tutma Yarışması'na ilimizden ve yurt dışından yarışmacılar katılmıştır. Kartepe'nin doğal yapısına uygun spor branşları ve sportif aktivitelerimiz devam edecek. Her yıl artan oranda güzel bir ilgi ile karşı karşıya kalan organizasyon ile Kartepemizin adını daha çok duyuruyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmaya Bulgaristan'dan katılan Bulgaria J.F.P takımı yarıştıkları 4 Nolu sektörde 20 balık tutarak toplam da 122 kg ile en çok balık dalında şampiyonluğu elde ettiler. Kupa ve KAMADER tarafından 40 bin TL nakit ve sponsor ödüllerini Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ellerinden aldılar. En büyük balık ödülünü 13 kilo 750 gr ile Ankara'dan Daiwa takımı alırken, aynı zamanda en çok balık kategorisinde de üçüncülüğü elde ettiler. Toplam 15 bin nakit para ödülünü ve sponsor hediyelerini İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nuri Al tarafından verildi. En çok balık ikinciliğini ise yarışmaya Gebze'den katılan Kaba Carp Takımı tuttukları 4 balık toplamda 34 kilo 285 gr balıkla elde ettiler. Ödüllerini Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır ve Meclis Üyesi Tahsin Varol'dan aldılar. Olta balıkçılığına gönül veren İstanbul'dan 6 yaşında ki Can'a ve yarışmaya katılan 5 bayan yarışmacıya kupa ve katılım belgesi verildi. Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması'nda tutulan balıklar teknik heyet tarafından ölçüleri ve fotoğrafları alındıktan sonra Sapanca Gölü'ne geri iade edildi. İkramların ardından ödül töreni sona erdi.