Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda doğrultusunda ’FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma’ suçunu işlediği iddiasıyla aralarında Kocaeli ve Samsun Emniyet eski Müdürü Hulusi Çelik’in de bulunduğu 9 kişi 3 Mayıs’ta gözaltına alındı. Firari 3 kişinin de yakalanması ile gözaltına alınanların sayısı 12’ye çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 12 şüphelinin 4’ü tutuklanırken, aralarında Kocaeli ve Samsun Emniyeti eski Müdür Hulusi Çelik’in bulunduğu 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.