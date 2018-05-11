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11 Mayıs 2018 10:35

SD karttan ismi çıkan eski Emniyet Müdürü adliyeye sevk edildi

FETÖ’nün üst düzey imamından ele geçirilen ve deşifre edilen SD kartta, ismi bulunduktan sonra gözaltına alınan Kocaeli ve Samsun Emniyet Eski Müdürü Hulusi Çelik Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

SD karttan ismi çıkan eski Emniyet Müdürü adliyeye sevk edildi

11 Mayıs 2018 10:35


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında SD kart içinde yapılan incelemede, FETÖ’nün emniyet teşkilatındaki yaklaşık 70 bin polisin ’kırmızı’, ’mavi’ ve ’sarı’ olarak renklere göre sınıflandırdığı, ayrıca farklı harf ve rakamla fişlediği tespit edilmişti. FETÖ’nün örgüte yakın olanları ’kırmızı’ listede topladığının anlaşılmasının ardından, bu listede yer alan yaklaşık 9 bin 500 polis açığa alınırken, bir kısmı da ihraç edilmişti.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından FETÖ’nün bu listede ismi bulunan emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında daha önce açığa alınan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 3 Mayıs sabahı eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 polis gözaltına alındı.Kocaeli Emniyet Eski Müdürü Hulusi Çelik’te İstanbul’da gözaltına alındı. Hulusi Çelik 2012-2014 yılları arasında Kocaeli’nde görev yapmıştı.


Gözaltına alınan 9 şüpheliden Hulusi Çelik ve ihraç polis memuru H.K. bu sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.




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