Şeb-i Yelda’da Kudüs’e şiirler

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede, Başkan İsmail Baran da Kudüs için yazdığı şiiri okudu.

Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi, Şeb-i Yelda’da yeni yılın en uzun günü 21 Aralık’ta şiir gecesi düzenledi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Hayati İnanç’ın onur konuğu olarak katıldığı geceye, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ve eşi Şengül Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim okutan, protokol eşleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Tasavvuf musikisi ile başlayan gecede, şiir dinletileri de yer aldı. Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can’ın okuduğu şiirle başlayan gecede, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’da Kudüs için kendisi kaleme aldığı ‘Uyan’ şiirini okudu. Başkan Baran’ın okuduğu şiir büyük alkış alırken, daha sonra da Esra Yıldızeli, Mehmet Tahir Demir ve Ayfer Özmen, şiir dinletisi sundu. Daha sonra da kürsüye gecenin onur konuğu Hayati İnanç çıktı.

Yoğun bir katılımın gösterildiği ve vatandaşların da tam not verdiği gecenin finalinde ise ozanlar sahneye çıktı. Şiir ve gösterilerin ardından gecede emeği geçenlere Kaymakam Hasan Hüseyin Can, Başkan İsmail Baran, Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı İsa Taş tarafından çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.