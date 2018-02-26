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26 Şubat 2018 15:10

Şehidin adı okuduğu ilkokula verildi

Bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay’ın (27), ismi Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki okuduğu ilkokula verildi.

Şehidin adı okuduğu ilkokula verildi

26 Şubat 2018 15:10


Hakkari’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen İlker Ağçay’ın adı okuduğu ilkokula verildi. Şehidin ilkokul eğitimini aldığı okulda düzenlene törene Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Şehidin babası Erol Ağçay, annesi Gül Ağçay, Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bekir Yümlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider, Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Uydaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haluk Türkoğlu, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Gebze Müftüsü Orhan Örnek Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ve öğrenciler katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen bayrak töreninin ardından toplantı salonunda düzenlenen törenle Gaziler İlkokulun adı Şehit İlker Ağçay İlkokulu olarak değiştirildi.




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