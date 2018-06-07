Şehir Hastanesi bölgesine alternatif ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol çalışmalarını sürdürüyor. İzmit bölgesinde de çalışmalarını sürdüren Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, yeni alternatif güzergahlar oluşturarak trafik yükünü azaltıyor. Bu kapsamda Yeşilova Mahallesi’nin kuzeyinde Cephanelik ve Tepeköy Mahallesi’ne kadar uzanan Boğazova Caddesi’ni yeniliyor.

Şehir Hastanesi ve Umuttepe bölgesine ulaşımda da sıkça kullanılan bir güzergah olacak. Tepeköy Mahallesi’nden Turan Güneş Caddesi üzerinden Şehir Hastanesi bölgesi ve Malta Mahallesi’ne ulaşmak isteyen araçlar, Tepeköy Caddesi ve Bucak Sokak’tan ilerleyerek Boğazova Caddesi’ne bağlanabiliyorlar. Konut gelişim bölgesinden geçen cadde, bölgede yaşayan vatandaşlarında sıkça kullandıkları bir güzergah özelliği taşıyor.

Öte yandan, bin 750 metre uzunluğundaki cadde, 15 metre yol genişliğine sahip olacak şekilde yapılıyor. Yolun genişliği kaldırımlarla birlikte 20 metreye ulaşıyor. Çalışmaları süren yolun kaldırımlarında 7 bin metrekare parke, 3 bin 500 metre de bordür kullanılıyor. Yolun tamamına toplam 5 bin ton sıcak asfalt serildi.