Şehir magandaları, 1 km’lik sahilde tüm çöp kutularını kırdı

Sahil boyunca sağlam çöp kutusu kalmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların dinlenmesi ve ailecek hoşça zaman geçirebilmesi için kent genelinde birçok park, bahçe ve mesire alanı inşa ediyor. Bu sosyal alanlarda ortak kullanılan kamelya ve bank ve çöp kovaları gibi kamu malı olan malzemelere şehir magandaları tarafından yakılmak veya kırılmak suretiyle zarar veriliyor.

1 km’lik sahil boyuca tüm çöp kutularına zarar verildi

Bu durumların sıkça yaşandığı alanlardan bir tanesi de İzmit vapur iskelesinin de bulunduğu gözde alanlardan olan Marina sahili. Kentte vatandaşların en yaygın dinlenme alanlarından olan Marina sahiline 100’er metre arayla yerleştirilen krom çöp kutuları ise kendini bilmez kişiler tarafından sık sık kullanılamaz hale getiriliyor. Yaklaşık 200 TL’ye mal olan çöp kutularına, şehir magandaları tarafından tekme atılarak zarar veriliyor. Sahildeki güvenlik kameralarına bile aldırmayan magandalar nedeniyle 1 km’lik sahil kısmında sağlam çöp kutusu kalmadı. Parkın sahil kısmında bulunan tüm demir çöp kovaları tekmelenerek ya da farklı cisimlerle vurularak ezildi. Bölgede bulunan vatandaşlar duruma tepki göstererek, zarar veren şahısları kınadı.

"Kendini bilmez birkaç kişi bunları yaptığı zaman üzülüyoruz"

Kamu malına verilen zararın kendilerini üzdüğünü dile getiren vatandaş Hakan Surada, “Belediyemiz, görüyorsunuz çalışıyor. 7 gün 24 saat hizmetini veriyor. Lakin kendini bilmez sarhoşlar geceleri burada içiyorlar. Zabıtamız her ne kadar önlem alsa da bazen önlem alamıyor. Bunların hepsi kırılıyor. Yani Ramazan ayında Allah’ından bulsunlar. Üzülüyoruz. Sonuç itibari ile bunları yapmak çok zor ama bozmak o kadar kolay ki. Kendini bilmez birkaç kişi bunları yaptığı zaman gerçekten çok üzülüyoruz” dedi.

"Bunlar milli servet ve yapılan hainlikten başka bir şey değil"

Kamu malının milli servet olduğunu vurgulayan vatandaş Zeki Piştov ise, “Bunlar milli servet ve yapılan hainlikten başka bir şey değil. Ezilmesi senin, benim cebimden çıkan para başka bir şey değil yani. Yapılmaması gereken bir şey ama maalesef yapıyorlar. Dışarıdan gelen bir vatandaş bunu gördüğü zaman kötü görüntü de olmaz mı? Hepimiz için bunlar” diye konuştu.