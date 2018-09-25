Şehir Tiyatroları perdeyi açıyor

Kocaeli Şehir Tiyatroları yeni sezonunu 4 Ekim'de “İlerleme Kelimesi Annemin Ağzında Feci Yanlış Tınlıyordu” tiyatro oyunuyla açıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2018-2019 sezonunu yeni oyunlarla açıyor. 4 Ekim'de “İlerleme Kelimesi Annemin Ağzında Feci Yanlış Tınlıyordu” isimli yeni oyunla sezon açılışını yapacak olan Şehir Tiyatrolarında ayrıca izleyicileri sezon boyunca yeni oyunlar da bekliyor. Matei Visniec'in yazdığı eseri, usta yönetmen Bilge Emin yönetiyor. Sahne arkasındaki yaratıcı kadronun yanı sıra oyunda 7 oyuncu rol alıyor. 4 Ekim'de ilk gösterimi yapılacak oyunun provaları hızla devam ediyor. Çalışmaların sürdüğünü ve sezonu hiç kapatmadıklarını belirten Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın 2018-2019 sezonunda seyircilerini pek çok yeni ve eski oyunla buluşturacağını belirtti.

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın 21. senesinde, 4 yeni oyunla yeni sezonda perdelerini açacağını belirten Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi sözlerine şöyle devam etti: “Ekim ayında perdelerini açacağımız ilk oyun ‘İlerleme Kelimesi Annemin Ağzında Feci Yanlış Tınlıyordu' oyunu olacak. Hemen ardından, temmuz ayında açık hava tiyatrosunda seyirciyle buluşan ‘Asalet Kumkuması' oyunu sahnelenecek. Provalarında sonra gelinen ‘Oyalananlar' tiyatro oyunu ise Oda Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak. Minik Bulut Minnak isimli çocuk oyunumuz minik seyircilerle buluşacak. Aynı zamanda, geçtiğimiz sezon sahnelenen çocuk oyunu ‘Güzel İle Çirkin'in müzikali de bu sezon sahnelenmeye devam edecek. Sezonun ikinci yarısında bir yetişkin oyununun daha çalışmalarına başlayacağız. Yani, şehir tiyatrolarında sezonu hiç kapatmayacağız. Kocaeli'ndeki tüm tiyatro severleri tiyatromuza bekliyoruz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum” dedi.