Şehir Tiyatroları yeni sezona hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, gelecek sezonda sahnelenecek olan iki yeni oyun için çalışmalara devam ediyor. 2017-2018 sezonunda 100 bine yakın seyirciyle buluşan Kocaeli Şehir Tiyatroları, yeni sezon için hazırlıklarına da başladı. 19 Mayıs’ta sezonu kapatacak olan Şehir Tiyatroları’nda 2018-2019 sezonu için planlanan “Oyalananlar” ve “Asalet Kumkuması” oyunlarının provaları yapılıyor. Emir Özbek Yıldız tarafından yazılan ve Volkan Dinç tarafından yönetilen ‘Oyalananlar’ adlı oyun Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Birbirinden yetenekli isimlerin bulunduğu oyununun ilk gösterimi ise 2018-2019 sezonunda yapılacak.

Provaları devam eden “Asalet Kumkuması” isimli oyun ise Haziran ayı sonunda ‘Tır Tiyatrosu’ ile Kocaeli’nde tüm ilçelerdeki meydanlarda seyirciyle buluşacak. Pervin Atamert tarafından Moliere’in “Kibarlık Budalası” isimli oyunundan uyarlanan ve Ali Düşenkalkar’ın yönettiği “Asalet Kumkuması”, aynı zamanda 2018-2019 sezonunun açılış oyunu olarak Ekim ayının ilk haftasından itibaren SDKM Büyük Sahne’de sahnelenecek. Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Kocaeli Şehir Tiyatroları, 2018-2019 sezonunda, bu 2 oyunun yanı sıra, pek çok yeni ve geçmiş sezon oyunuyla perdelerini açacak.