Şehit Binbaşı, annesini de depremde kaybetmiş

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak’ın, annesini 17 Ağustos depreminde kaybettiği öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab çevresinde DAEŞ’in intihar saldırısında şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak’ın Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan babasına acı haber verildi. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve ilçe müftüsü Mehmet Yazıcı ile askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için Şirinköy Mahallesi’nde şehidin babası Hasan Albayrak’ın yaşadığı eve geldi. 112 ekipleri evin önünde hazır bekletildi. Haber verilmesinin ardından baba Albayrak’a, 112 ekipleri tarafından müdahale edildi. Aile daha sonra şehidin Ankara’daki evine hareket etti. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehit binbaşı Bülent Albayrak’ın, annesini 17 Ağustos Marmara Depremi’nde kaybettiği öğrenildi.