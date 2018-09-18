Şehit J. Uzman Çavuş Salih Kayan Mahalle Konağı hizmete açıldı

Uzman Çavuş Salih Kayan Mahalle Konağı yapılan törenle hizmete açıldı.

İlçe protokolünün yanı sıra Şehit J. Uzman Çavuş Salih Kayan'ın ailesi, vatandaşlar ve mahalle halkının katıldığı açılış töreni Darıca Belediyesi Bilgi Evleri öğrencilerinin folklör gösterileriyle başladı. Mehteran takımının gösterisi ve okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda bir selamlama konuşması yapan Darıca İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, ilçedeki sağlık yatırımları hakkında bilgiler verirken, mahallelerde kurulan aile sağlık merkezleri noktasında kendilerine büyük katkılar sunan Darıca Belediye Başkanı ŞüKrü Karabacak'a teşekkür etti.

Açılış programında konuşan Başkan Karabacak ise “Şehitlerimizin adlarını yaşatmak adına 3 ayrı mahallede yapımını tamamladığımız mahalle konaklarımıza veriyoruz. Seçim beyannamemizde verdiğimiz sözlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Çok amaçlı hizmet verecek olan mahalle konaklarımızın içerisinde aile sağlık merkezi, 3 adet doktor odası, acil müdahale odası, bebek izleme odası, aile planlama odası, hemşire odası, genç kardeşlerimizin ve hanım kardeşlerimizin istifade edebileceği bilgisayar ve dikiş nakış kursları, kütüphane, çok amaçlı toplantı salonu ve mescid gibi alanlar da bulunacak” dedi.

Başkan Karabacak ilçede her alanda çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, “Darıcalı Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim'in ismi verilen Kazım Karabekir Mahalle Konağı ve Osmangazi Mahallesi Jandarma Onbaşı Şehit Zafer Tuygun Mahalle Konağı birer hafta arayla hizmete açılıyor. Aynı şekilde restorasyonu tamamlanan Halk Kıraathanesi olarak hizmete açacağımız İskoliye Mektebi, Emek Mahallesi'nde yapımı devam eden Botanik Park, Sırasöğütler Mahallesinde 6 bin m2 alanda yapımı devam eden Çocuk Trafik Eğitim Parkı, yine önümüzdeki yaz aylarında halkımızın hizmetine açacağımız Bayramoğlu Balyanoz Koyu Projesi ile birlikte verdiğimiz sözlerin önemli bir bölümünü sizlerle birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman'da yaptığı selamlama konuşmasında bu önemli projeyi ilçeye kazandıran Başkan Karabacak'a teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından Şehit J. Uzman Çavuş Salih Kayan'ın ailesine ilçe protokolü tarafından Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi. Kesilen kurdele ile Bağlarbaşı Mahallesi Şehit J.Uzman Çavuş Salih Kayan Mahalle Konağı hizmete açıldı. Programın ardından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.