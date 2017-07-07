Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 15:26

ŞehitlerimizeDua başlığı TT oldu

Kocaelililerin katılımıyla milletimizin ezelden gelen ‘’bir ölür, bin diriliriz’’ anlayışından yola çıkarak her şehidimiz için bin adet olmak üzere 249 bin Yasin-i Şerif okunuyor.

ŞehitlerimizeDua başlığı TT oldu

07 Temmuz 2017 15:26


Yasin okumak isteyen Kocaelililer www.duayadavet.org web sitesinden de kayıt yaptırabiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde düzenleyeceği etkinlik öncesi twiterde oluşturulan #ŞehitlerimizeDua gündem başlığı kullanıcılar tarafından ilk sıraya yükseldi.


Kocael iBüyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan#ŞehitlerimizeDua gündem başlığı 6 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’da Türkiye gündem listesinde (TT) birinci oldu. #ŞehitlerimizeDua başlığı 08 Temmuz Cuma sabahı saat 07.00’a kadar gündem listesinde kaldı. 5 milyon 869 bin erişimin sağlandığı gündem başlığına 10 bin 350 tekil kullanıcı paylaşım yaparken 19 bin adet tweet atıldı. Paylaşım yapanlar arasında televizyon programcısı Serdar Tuncer, yazar Yusuf Kaplan gibi ünlü isimler de yer aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!