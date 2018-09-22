SEKA arşivleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından SEKA arşivlerinden çıkarılan fotoğraf ve belgeler, SEKA Dokümantasyon Merkezi'nde araştırmacıların hizmetine sunuluyor.

Türkiye'nin hafızası niteliğindeki SEKA Arşivi, SEKA Dokümantasyon Merkezinde devam eden tasnif ve tarama işlemleri ile zenginleşmeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren SEKA Dokümantasyon Merkezi'nde SEKA Kâğıt Fabrikaları'ndan kalma evrak, fotoğraf, dergi, doküman ve multimedya türü materyaller inceleniyor. Tasnif ve tarama işlemlerinin ardından SEKA Kâğıt Müzesi koleksiyonuna katılıyor. SEKA arşivlerinin tutulduğu Dokümantasyon Merkezi, araştırmacıların hizmetine sunuluyor. Çalışmalarda son olarak SEKA'nın tüm yerleşim planının yer aldığı çizimler, tarihi değeri olan pullar, personel özlük dosyaları, SEKA'nın kurumsal yönetmelikleri, selüloz ve kâğıtçılık üzerine kitaplar, AR-GE raporları Dokümantasyon Merkezi'nin arşivindeki yerini aldı. Dokümantasyon Merkezi'nde herkesin faydalanabileceği kitap ve dergilerin yer aldığı kütüphane oluşturuldu. Compact raf sistemli arşivde değerli ve korunmaya muhtaç evrak, fotoğraf ve dokümanlar asitsiz gömlek, asitsiz zarf ve asitsiz kutularda künye ve envanter bilgilerine göre muhafaza ediliyor. Araştırmacıların yanı sıra çeşitli özel kuruluşlarla devlet kurum ve kuruluşlarına da kaynak sağlamaya devam eden merkez, hafta içi ve cumartesi günleri hizmet veriyor.