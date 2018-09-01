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01 Eylül 2018 13:40

Seka Kağıt Fabrikası’na yabancı ziyaret

Uluslararası Nakışlı Kırkyama Festivali için Kocaeli’ne gelen yabancı misafirler Seka Kağıt Müzesi’ni ziyaret ederek, kendi kağıtlarını yaptılar.

Seka Kağıt Fabrikası’na yabancı ziyaret

01 Eylül 2018 13:40


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olarak hayata geçirilen SEKA Kağıt Müzesi kağıdın serüvenini anlatmaya, Seka’nın hatıralarını canlı tutmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Seka Kağıt Müzesi, eğitim, kültür ve sosyal alanlardaki birçok sergiye de ev sahipliği yapıyor. Seka Kağıt Müzesi’ni Uluslararası Nakışlı Kırkyama festivali için Kocaeli’ne gelen yabancı misafirleri ağırladı.


Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği 9. Uluslararası Nakışlı Kırkyama Festivali için Kocaeli’nde bulunan sanatçılar, Seka Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Güney Kore, İspanya, Fransa gibi ülkelerden festivale katılım sağlayan sanatçılar, ziyaret sırasında el yapımı kağıt atölyesinde kendi kağıtlarını yaptılar. Müzede bulunan atölyelerdeki makineleri inceleyen ziyaretçilere, rehberler tarafından bilgi verildi. Ardından Kocaeli Bilim Merkezi de ziyaret eden misafirler, atölyeleri ve deney düzenekleri hakkında bilgi aldılar. Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektiren yabancı ziyaretçiler, Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi’nden oldukça etkilendiklerini dile getirdiler.




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