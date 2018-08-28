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28 Ağustos 2018 12:55

Seka Kağıt Müzesi’nde kağıt sanatlarını öğrenmeye devam ediyorlar

Seka Kağıt Müzesi’nde yaz etkinlikleri kapsamında kağıt sanatları atölyelerinde gerçekleştirilen kağıt yapım kursları devam diyor.

Seka Kağıt Müzesi’nde kağıt sanatlarını öğrenmeye devam ediyorlar

28 Ağustos 2018 12:55


Seka Kağıt Müzesi’nde yaz etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Yaz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, 7’den 70’e tüm vatandaşlar atölyelerle sanatın güzel dünyasını keşfetti. Uygulama olarak gerçekleştirilen kağıttan takılar, quilling, el yapımı kağıt ve ahşap çerçeve atölyeleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.


Yaş sınırlamasının bulunmadığı etkinlikte küçükten büyüğe herkes el becerilerini sergileme fırsatı buldu. Çocukların yanı sıra yetişkinlerin yoğun ilgi gösterdiği çalışmalarda kağıttan takılar atölyesi yetişkinlerin büyük beğenisi toplarken renkli görüntüler ortaya çıktı.


Temmuz ayından itibaren devam eden atölyelerde, 4 ile 13 yaş aralığındaki çocuklar gibi birçok farklı atölye ile yaz dönemini dolu dolu geçirdi. Çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardılar.




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