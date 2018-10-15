SEKA Müzesindeki atölyeler her yaşa hitap ediyor

SEKA Müzesi, ziyaretçilerini ağırlamanın yanı sıra eğlenceli ve eğitici atölye etkinlikleriyle 7'den 70'e herkese hizmet vermeye devam ediyor.

SEKA Müzesi bünyesinde bulunan ve birçoğu sanatları atölyelerinden oluşan 16 farklı atölyede, katılımcılara kâğıdın dünyasını keşfetme imkanı sunuluyor. 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken atölyelerde sanatı başta olmak üzere pek çok alanda eğitimler de veriliyor. Bu atölyeler arasında; el yapımı kağıt, damga ve baskı, sikke basım, origami – kirigami, quilling, makedo, hamurundan nesneler, hama boncuk, eva-keçe, kokulu taş, filografi, tan takılar, ahşap yakma, ciltleme ve ahşap atölyeleri bulunuyor.

El yapımı kağıt atölyesine katılım sağlayanlar kağıt yapımında kullanılan ağaç örneklerini inceledikten sonra, atölyede bulunan yongalama makinası, pişirme kazanı ve mini hollander üzerinden kağıt üretim yöntemlerini öğreniyor. Uygulama aşamasında ise geri dönüşüm yöntemi ile elde edilen kağıt hamurundan kendi kağıdını yaparak atölye çalışmasını tamamlıyor. Gerçekleştirilen origami, kirigami, quilling, makedo ve kağıttan takılar atölyeleri ile katılım sağlayanlara ise kağıt sanatlarının tarihsel gelişimi aktarılıyor.

En fazla ilgi gösterilen atölye olan ahşap atölyesine katılım sağlayanlar da özel makina tezgahlarında çeşitli boyutlardaki ahşapları torna, delme ve kesme işlemleriyle şekillendiriyor ve daha sonra birbirlerine yapıştırarak özgün figürler ortaya çıkarabiliyor. Hafta sonlarını eğlenceli ve öğretici atölyeler ile değerlendirmek isteyen 7'den 70'e herkes, atölyelere katılım sağlayabiliyor. 4 yaş ve üzeri yaş kategorilerinin bulunduğu atölyeler, Salı günleri www.sekakagitmuzesi.com adresinde yayınlanıyor ve online olarak kayıt oluşturulabiliyor.