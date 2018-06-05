Sekapark kabin yaz etkinlikleri renkli geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Kocaelililerin iftarlarını açmak için uğrak yeri olan Sekapark’ta yaz etkinliklerine devam ediyor. Her hafta farklı etkinliklere katılan çocuklar bu hafta sonunda, Ramazan ayının sembollerinden olan davul çalmayı öğrenmeye çalıştılar. Sokaklarda görüp merak içinde izledikleri davulcular gibi davul çalan çocuklar, zevkli ve eğlenceli anlar yaşadı.

Yaz dönemi boyunca her hafta sonu gerçekleştirilecek olan etkinliklerde, bu hafta sonu çocuklar davullarla eğlendi. Eğitmenler eşliğinde ritim dersi alan çocuklar, davul çalmanın heyecanını yaşadı. Birlikte davul çalan çocuklar, harika performansları ile ailelerine ve etkinliği izleyenlere renkli görüntüler ve dakikalar oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde yapılıyor. Ramazan ayı olması nedeniyle iftar için Sekapark’a gelen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçiriyor. Etkinlikler Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.