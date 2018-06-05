Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 13:59

Sekapark kabin yaz etkinlikleri renkli geçiyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sekapark’ta düzenlenen yaz etkinliklerinde çocuklar davul çalmayı öğrendi.

Sekapark kabin yaz etkinlikleri renkli geçiyor

05 Haziran 2018 13:59


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Kocaelililerin iftarlarını açmak için uğrak yeri olan Sekapark’ta yaz etkinliklerine devam ediyor. Her hafta farklı etkinliklere katılan çocuklar bu hafta sonunda, Ramazan ayının sembollerinden olan davul çalmayı öğrenmeye çalıştılar. Sokaklarda görüp merak içinde izledikleri davulcular gibi davul çalan çocuklar, zevkli ve eğlenceli anlar yaşadı.


Yaz dönemi boyunca her hafta sonu gerçekleştirilecek olan etkinliklerde, bu hafta sonu çocuklar davullarla eğlendi. Eğitmenler eşliğinde ritim dersi alan çocuklar, davul çalmanın heyecanını yaşadı. Birlikte davul çalan çocuklar, harika performansları ile ailelerine ve etkinliği izleyenlere renkli görüntüler ve dakikalar oluşturdu.


Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde yapılıyor. Ramazan ayı olması nedeniyle iftar için Sekapark’a gelen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçiriyor. Etkinlikler Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç