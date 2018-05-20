Sekapark-Plaj yolu tramvay hattında hummalı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Akçaray tramvay hattına ilave olarak projelendirdiği Sekapark-Plajyolu hattı çalışmaları hızla devam ediyor. Vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan Akçaray, Sekapark-Plajyolu hattı tamamlandıktan sonra daha uzun bir güzerahta hizmet verecek. Sekapark Bilim Merkezi önünden itibaren çalışmaları süren hatta, kazı ve altyapı uygulamaları sürüyor. Yaklaşık 500 metrelik kısım ray betonu dökülecek hale getirildi. Hatta döşenecek ilk raylar şantiyeye geldi. Haziran ayı içerisinde ilk rayların döşenmesi planlanıyor.

İki kısım halinde yapılacak olan Sekapark - Plajyolu hattı projesinde 4 istasyon bulunacak. Çalışmalar kapsamında eski olan menfez ve köprüler yıkılarak yenileri inşa ediliyor. Bin 600 metrelik Seka Devlet Hastanesi - Okullar Bölgesinden oluşan birinci kısım, 300 günde yapılarak, özellikle öğrenim gören öğrencilerin hizmetine sunulacak. Projenin devamındaki 600 metrelik ikinci kısım 240 günde tamamlanacak. Projenin tamamı 540 günde bitirilecek.

Günlük kullanımda vatandaşların sıkça tercih ettikleri Akçaray Tramvay hattına 4 yeni istasyon yapılacak. 2.2 kilometre uzunluğundaki hatta istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 kilometrelik mevcut tramvay hattına 5 kilometrelik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli’ndeki tramvay hattı uzunluğu 20 kilometreye çıkartılmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi mevcut tramvay hattında çalışan 12 aracın yanı sıra yeni Tramvay hattı projesi için 6 yeni tramvay aracı daha hizmete girecek. İlgili bakanlığın genelgesi gereği alınan tramvay araçlarının en az yüzde 51’i yerli üretimle üretilen araçlardan oluşacak. 12 tramvay aracına ilave olarak 6 yeni tramvay aracının eklenmesiyle toplam tramvay aracı sayısı 18’e yükselecek.