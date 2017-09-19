Sekapark’a dev kongre merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, denizle yeşilin buluştuğu Sekapark’ta kongre merkezi yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark’ta yer alan eski Mannesman Fabrikası bir dizi çalışmayla yenilenerek, modern ve görkemli bir kongre merkezi haline getirilecek.

36 dönüm alan üzerinde oluşturulacak olan kongre merkezi üç bloktan meydana gelecek. A ve B bloğun taban alanı 7 bin 500 metrekare, toplam inşaat alanı 11 bin 700 metrekare olacak. Büyük kongre salonu bu bloklarda yer alacak. C bloğu ise taban alanı 2 bin 700 metrekare inşaat alanı 4 bin metrekare de toplam alan bulunacak. Projede bin 300 kişilik ana kongre merkezi, fuaye ve sergi salonları, 4 adet 120 kişilik çok amaçlı salon, 4 adet 40 kişilik salon, 60 kişilik senato salonu ve idari ofisler, 2 adet 460 kişilik nikah salonu, farklı ölçeklerde toplantı odaları atölyeler ve yeme içme birimleri bulunacak.

Mannesman Fabrikasının kamusal bir kültür alanına dönüşmesi projesiyle Sekapark bir bütün haline gelecek ve daha büyük bir kamusal alan elde edilecek. Mannesman fabrikası yeniden işlevlendirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi projenin hayata geçirilmesi için ihale düzenledi. İhale salonundaki oturumda 3 firma teklif verdi. En düşük teklifi 57 milyon 37 bin TL ile Elyapı İnşaat+Gül AŞ İnşaat ortaklığı verirken, en yüksek teklif 59 milyon 100 bin TL ile Haldız İnşaat’tan geldi. İhale komisyonu teklifleri değerlendirdikten sonra yüklenici firma belirlenecek.