Sekapark’taki oyun gruplarının tadilatı yapılıyor

ve 2. etaplarda bulunan çocuk oyun gruplarının tamirat ve bakımları yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı ekipleri yaz sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda 12 ilçenin birçok noktasında bakım ve onarımlar yapılıyor. Çalışmaların bir ayağı olan İzmit ilçesi Sekapark 1. ve 2. etaplarda bulunan çocuk oyun gruplarının tamirat ve bakımları gerçekleştirildi. Yaz sezonuna hazırlık kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 çocuk oyun grubu, 6 tahterevalli oyuncağının tadilatı yapıldı. Ayrıca engelli spor aletlerinin de bakımı yapıldı.