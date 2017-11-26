Sekbanlı’ya 500 Bin TL’lik mahalle konağı

Nevzat Doğan’ın katılımıyla atıldı.

İzmit Belediyesi tarafından İzmit’e bağlı olan Sekbanlı Köyüne mahalle konağı inşa ediliyor. Çalışmalar gerçekleşen temel atma töreni ile başladı. Köy sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği temel atma törenine, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit ilçe Müftüsü Musa Bilgiç, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcıları Rıfat Akbaş, Nurullah Yılmaz, İlçe Yöneticisi Cemil Karaca, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, Muhtar Masası Sorumlusu Mehmet Çetin, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Elgin, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, köy konağını önümüzdeki yılın yarısında hizmete açmayı hedeflediklerini müjdeleyerek, “AK Parti iktidarı döneminde başlanılan her iş zamanında hatta zamanından önce tamamlanmıştır. Mesele sadece işi bitirmek değil, mesele burayı işlevsel olarak kullanmaktır. Mahalle sakinlerimizin mahalle konağımızdan en iyi şekilde faydalanacağını düşünüyoruz. Sekbanlı Köyümüze elimizden geldiğince en iyi hizmeti verdik, vermeye de devam ediyoruz.Köyler bizim göz bebeğimiz. Köylerimizin dokusunu ve kokusunu bozmadan şehir konforuna getirmek için ilmek ilmek işliyoruz. Yollarımız daha iyi, parklarımız var, konaklarımızı bir bir tamamlıyoruz, çeşmelerimizin önemli bir bölümünü onardık, camilerimize, okullarımıza destek veriyoruz, tarım ve hayvancılıkla ilgili mühendisinden veterinerine kadar gönderiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz bir taraftan bizler bir taraftan şehirlerin konforunda köyler olsun diye gayret ediyoruz” dedi.

Amaçlarının gençlerin köyleri sahiplenmesi olduğun söyleyen Başkan Doğan, “Bundan sonra köyden şehre değil, şehirden köye göç yapılmasıdır. Köylerimizi daha cazip hale getirmek amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. Bu amaç doğrultusunda bize düşen görevlerden birisi de tarım alanlarının korunmasıdır. Biz köylü bir milletiz, köylü olmaktan gurur duyuyoruz. Bizim sadık yarimiz topraktır. Toprağı işlemezsek, topraktan korkarsak, halimiz nice olur. Topraklarımız çok verimli. . İzmit Belediyesi olarak gerek köylerimize giderek gerekse belediyemizin uygulama bahçesinde arıcılıktan ceviz yetiştiriciliğine kadar tarımın her alanında eğitimler veriyoruz. Tarımsal ürünler festivalimizle köylerde üretilen ürünleri şehirde alıcılarıyla buluşturuyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Sekbanlı’nın güzel insanları böyle güzel konaklara layıktır” diyen Başkan Doğan, “Kuruşunuzu ziyan etmeden çalışıyoruz. Sekbanlı’ya 500 bin TL’lik mahalle konağı yapıyoruz. Bunu 10-15 sene önce söyleseler, rüya gibi gelirdi. Sizlerin duasıyla sizin için gece gündüz mücadele ediyoruz. Köyümüz, şehrimiz daha çok kalkınsın ve çocuklarımız daha güzel İzmit ve Türkiye’de yaşasın istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Bizim köylümüz konaklara layıktır, Sekbanlı’nın güzel insanları böyle güzel konaklara layıktır. Mahalle Konağımız hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

İlçe Müftüsü tarafından yapılan duanın ardın temeli atılan konak, 2 kattan oluşacak ve içerisinde muhtar odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, çalışma ofisi, mutfak ve çay ocağı bulunacak.