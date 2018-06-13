Sel mağdurlarına 1 milyon 289 bin 100 TL yardım

Kocaeli’de 27 Mayıs tarihinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana gelmişti. Bazı ilçelerde etkisini yoğun olarak hissettiren yağmur sonrasında birçok vatandaş maddi anlamda kayba uğramıştı. Yağan yağmur sonrasında bazı ilçelerde yoğun olmak üzere yaşanan su baskınları ile ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin katılımları ile Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında “Valilik Kriz Merkezi” oluşturuldu ve yağışa yönelik yapılan çalışmalar koordine edildi. Kocaeli İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İSU ve ilçe belediyelerinin ekipleri, ihbar alınan noktalara ve özellikle ulaşımda aksamalara neden olacak battı çıktı ve tünellere anında müdahale ederek trafikte kesintiler yaşanmasının önüne geçti.

Kocaeli Valiliği ve ilçe kaymakamlıklarınca, Defterdarlık, Çevre ve Şehircilik ve belediyelerden temin edilen teknik personellerden oluşturulan Hasar Tespit Komisyonları sel ve su baskınlarının yaşandığı ev ve işyerlerinde incelemelerde bulunarak hasar tespitleri yaptı. Yapılan tespitler sonrasında 133 kişiye yardımda bulunulduğunu açıklayan Kocaeli Valiliği’nden 1 milyon 289 bin 100 TL yardım yapıldığını bildirdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların mağduriyetlerinin giderildiğini söyleyerek, vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi ve hayatlarının normale döndürülmesi için, Başbakanlık Afet ve Acil Yardım Başkanlığı’ndan 875 bin TL, Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültür İşleri Başkanlığından 275 bin TL ödeneğin temin edildiğini, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 102 bin TL ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından da 37 bin 100 TL olmak üzere toplamda 1 milyon 289 bin 100 TL yardım yapıldığını belirtti.