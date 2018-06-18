Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 14:13

Şelalede başını çarpan gence itfaiyeden kurtarma operasyonu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde şelaleyi görmeye giden kadın, yaralı bir çocuk ile karşılaştı.

Şelalede başını çarpan gence itfaiyeden kurtarma operasyonu

18 Haziran 2018 14:13

Şelaleden atlarken yaralandığı tahmin edilen çocuk, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla ambulansa taşındı.


Edinilen bilgiye göre, olay bugün 13.00 sıralarında Gölcük ilçesine bağlı İrşadiye Köyünde meydana geldi. İstanbul’dan gezi için Kocaeli’ye gelen Ayşe Topçu, ormanın içinde bulunan şelalenin yanına gittiğinde yaralı halde yatan Sinan Ş. ile karşılaştı. Topçu’nun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparken, bölgenin engebeli olması sebebiyle ambulansa taşıyamadı. Kurtarma operasyonu için bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile yaralı genç, bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Gezi için şelaleye geldiklerini ifade eden Ayşe Topçu, “Bir çocuğun yattığını gördük. Ambulansa falan haber verdik. Şelaleye çakılmış muhtemelen” dedi.


Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç