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28 Haziran 2017 14:48

Şelaleden düşerek ayağını kıran genci AFAD kurtardı

Bayramın son günü arkadaşlarıyla Gebze Ballıkayalar’a giden 18 yaşındaki genç, şelaleden düşerek ayağını kırdı.

Şelaleden düşerek ayağını kıran genci AFAD kurtardı

28 Haziran 2017 14:48

İhbar üzerine harekete geçen AFAD ve sağlık ekipleri itfaiyenin de yardımıyla 5 saatlik bir operasyonla genci kurtardı.


Bayramın son günü arkadaşlarıyla Gebze Ballıkayalar’a giden 18 yaşındaki Güven M. (18) kayalıklardaki şelaleden düşerek ayağını kırdı. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla 5 saatlik bir operasyonla Güven M. Kurtarıldı. Kayalıklarda ayağı kırılan genç, bulunduğu bölgeden alınarak kayalık ve gölet parkurlarını da içeren uzun bir mesafede zorlukla taşınarak 112 ambulansına ulaştırıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.


Gebze Ballıkayalar’da sık sık yaşanan ve yaralanmalarla neticelenen benzer hadiselerle karşılaşıldığı bilgisini paylaşan AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, can güvenliği açısından vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı. Hafta sonlarında ve tatillerde özellikle tercih edilen bölgenin uçurumlar ve yüksek kayalıklar barındırdığına dikkat çeken Tekoğul, yakın bir geçmişte ölümlü bir kaza olmasa da yaralanmalı kazaların sıkça yaşandığını ifade etti.


Tekoğul, “Profesyonel sporcular için bile gerekli önlemler alınmadığında riskler barındıran bölgenin herhangi bir tecrübesi olmayan vatandaşlarca da tedbirsiz şekilde adrenalin ve macera amaçlı olarak kullanıldığına şahitlik etmekteyiz. Gebze Kaymakamlığımızdan gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve riskli bölgelerin vatandaşlarımıza kapatılması talebinde bulunacağız. Daha acı kaza vakalarıyla karşılaşmamak için vatandaşlarımızdan da duyarlılık beklemekteyiz” uyarısını sözlerine ekledi.




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