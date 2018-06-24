Selçuk’taki taziye evi yükseliyor

Aynı zamanda İzmit Belediyesi’nin kardeş şehirlerinden olan Selçuk’a yapılacak taziye evinin ihalesi geçtiğimiz haftalarda gerçekleşmişti. İzmit Belediye meclis kararınca yapılmakta olan Selçuk’taki taziye evi 321 bin liraya ihale edildi. İhalenin ardından yer tesliminin yapıldığını söyleyen yetkililer, “6 ayda tamamlanması planlanan 105 metrekare kullanım alanına sahip yapı içinde taziye salonu, mutfak ile tuvaletler yer alacak. İnşaatı hızla devam eden taziye evi, İzmit ile Selçuk belediyeleri arasındaki dostluk ve dayanışmayı daha da güçlendirecektir” dediler.