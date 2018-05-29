Selin izleri siliniyor

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz günlerde metrekareye 90 kilogram yağışın düştüğü ve yağış nedeniyle İzmit’in çeşitli bölgelerinde oluşan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Yağışın etkili olduğu ilk andan itibaren harekete geçen Belediye ekipleri, mahallelerde yoğun bir çalışma sürdürdüler. İş makinaları sel sularının getirdiği mil, tresupatlar ve çamurları kaldıran ekipler cadde ve sokakları da tazyikli suyla yıkıyorlar.

Yetkililer, selin vermiş olduğu olumsuzlukların en kısa zamanda giderileceğini söylediler.