Selin vurduğu Ballıkayalar gündüz görüntülendi

Ağaçlara ve evlerin çatılarına tırmanarak canlarını kurtaranlar o anları anlattı.

Gebze Ballıkayalar Mesire Alanında dün akşam saatlerinde yaşanan sel felaketinde, sel sularına kapılmamak için kaçan 20 kişi ağaç ve binaların çatılarına çıkarak kurtuldu. Çatılarda ve ağaçlarda mahsur kalan 20 kişi, askeri helikopter, AKUT, UMKE, jandarma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin botlarıyla alındı. Dün gece saatlerine kadar kurtarma çalışmalarının sürdüğü selde büyük hasar gören alan gündüz görüntülendi. Evleri, iş yerleri, araçları, bahçeleri zarar gören ve hayvanları sel sularında telef olan vatandaşlar ise yaralarını sarmaya çalışıyor.

Evleri, iş yerlerini sel suyu bastı, hayvanlar telef oldu

Selin vurduğu alanda ağaçlar yerinden koparken, mesire alanında bulunan masalar da sel sularıyla ağaçların üzerine çıktı. Alan civarındaki ahırlarda bulunan çok sayıda büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanın sel sularına kapılarak telef olduğu öğrenildi. Selden canlarını zor kurtaran vatandaşlar ise sabah saatlerinde selden geriye kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaya köprülerinin selde koptuğu alanlara iş makineleri ile ulaşan selzedeler, zararlarının çok fazla olduğunu dile getirdi.

"Aracımı ağaca bağladım, ben çatıya çıktım"

Sel sırasında sürüklenen aracını ağaca bağlayıp sahibi olduğu ahırın çatısına çıkarak kurtulduğunu ifade eden Hamza Sertçelik, "Kaçmaya çalıştık, bir adım gittim. Baktım araba gidiyor arabayı da ağaca bağladım. Cam kırılınca kapıyı bağladım o arada. Sonra kendim çatının üstüne çıktım. Kepçeyi çağırdım, çatının sacını kaldırsın diye kepçe de gelemedi. Sonradan itfaiyeci arkadaşlar geldi yardım etmeye. Hayvanlarımın yanına gittim 1 hayvanım kayıp. Tohum çuvallarım vardı o da sürüklendi gitti. Bir tane hayvanımı köprünün oradan bulup getirdiler" dedi.

"Ağaca çıkanları helikopter kurtardı"

İnsanların canlarını kurtarmak için ağaçlara tırmandığını anlatan Sertçelik, "Dün akşam su bu seviyeye kadar geldi. Helikopter ile kurtarılan arkadaşlar bu ceviz ağacına çıkmışlardı. Oradan kendilerini kurtarmışlar. Yani şu konteynerin halini görüyorsunuz. Konteynerde 50 metre kadar geride şu anda 50 metre kadar sürüklenmiş vaziyette. Durum bu, gece hayvanları buraya bağladım, o şekilde duruyor. Toparlamaya çalışıyoruz. Ağaca çıkanlar bir saat beklemişlerdir. Ben de yaşadım o durumu diğer tarafta" dedi.

"100 bin liralık zararım var"

Sel sırasında mesire alanı ile yol arasında asma yaya köprüsünün yıkılması sonucu insanların mahsur kaldığını anlatan Sertçelik, "Yukarıdan, aşağıdan her yerden gelenler oradan geçiyordu. Burada sel olduğu zaman arabalar karşı tarafta durur. Millet arabalarını park ediyor bu köprüden geçiyor. Bu köprü 50 sene önce yapıldı. Yıkıldığı gibi kaldı orada. Bizim orada evler var. Adamın eli, ayağı kesildi köprü yok nasıl gidecek adam. 30 bin liralık boru aldık, yapacaktık sel aldı götürdü. Giden gitmiş. Geri kalan bütün elektrik panoları infilak olmuş. Kuyular dolmuş benim temizlemem lazım. Nereden baksan 100 bin lira zararım var" diye konuştu.

"Sel suyu vurunca düştüm tekrar ağaca çıktım"

Dün akşam çok büyük bir felaket yaşadıklarını ifade eden Fevzi Avcı, "Şu gördüğün obalar var ya bu obalar sanki bir denizdi. İleride ben ceviz ağacına tırmanacaktım, orada su vurdu ben düştüm. Biraz sürükledi sonra kendimi toparladım. Bir daha çıktım ağacın tepesine çıktım. 3 kişi vardı 1 de bayan vardı orada kalmıştı. Çıktık kiraz ağacına. Bu gördüğün obaları bir deniz sanırdın. Hiçbir şey bulamazdın. Ağacın tepesine çıktık. O şekilde kurtulduk başka kurtulacak bir şey yok. Burada bir kamyon büyük plastik borular vardı. Hepsi gitti, gördüğün kocaman köprü yıkıldı. Öyle bir ağaçlar yukarıdan geliyordu ki. Gece burada rehin kaldım, çare bulamadım. Mecbur oldum arkadaşlar vardı. Onları götürdüler ben de burada kaldım" şeklinde konuştu.

"Boğazımıza kadar suya gömüldük"

Selde hayvanlarının telef olduğunu dile getiren Avcı, "Benim bahçem vardı olduğu gibi hepsi gitti. 15 tane yavru civcivim vardı gitti. Birisini kuluçkaya bırakmıştım o da gitti. Artık ne yapacağımı bilemiyorum kaldım burada çaresiz. Helikopterler geldikten sonra burada su çekildi ama saat 11’e kadar dolaştılar burada. Helikopterler geldi ama itfaiye ondan önce geldi kalan 3 kişiyi kurtardı. Aşağıda inekler vardı. İnekleri çözdük, boğazımıza kadar gömüldük. Bıçak ile ineklerin iplerini kestik yukarı çıkardık. Sonra 3 tane ineği su almış götürmüş birisini Dilovası’nda görmüşler" ifadelerini kullandı.

"Maddi manevi zararımız çok büyük"

Son olarak binlerce dönüm arazi üzerine kurulu tesislerinin tamamen sel sularına gömüldüğünü ifade eden işletmeci Yakup Karagöz şu ifadeleri kullandı:

"Alanımız toplam 10 dönüm. Tabi selin vermiş olduğu tahribat büyük. Onun dışında piknik alanımız var, orası da zaten kullanılmaz halde. Onun dışında paintball malzemelerimiz olsun. ATV’ler zaten kalanlarından hariç toparlamaya çalışıyoruz kaldığı kadarıyla. Burada Yörük çadırımız var. Su zaten buraya kadar çıktı. Yörük çadırının içi de tamamen çamur oldu. Onun dışında masalar, sandalyeler, iki tane servis aracımız sele kapıldı. İnşallah yetkililerden yardımları bekliyoruz. Taşından toprağına yerdeki mucuruna kadar emeğimiz var. Maddi zarardan çok manevi zarara uğradık. Yoksa giden mal geri gelir. Ama şurada bir yara oldu."