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Semazen fotoğraf sergisi meraklılarını bekliyor

İzmit Belediyesi ile Mustafa Türk Sanat Galerisi ortaklığında düzenlenen semazenler fotoğraf sergisi fotoğraf meraklılarını bekliyor.


İzmit Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen serginin açılışına, İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zamburkan ile fotoğraf meraklıları katıldı. 21 Ekim tarihine kadar açık kalacak sergide İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen şeb-i aruz ve sema gösterilerinde çekilen ilginç fotoğraflar yer alıyor. Semazen fotoğraf sergisi ilgilenen herkesi sergiye davet ediyor.

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