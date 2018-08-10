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10 Ağustos 2018 12:15

Semt Konakları Kur’an Kursu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

Başiskele Belediyesi ve Başiskele İlçe Müftülüğü tarafından Başiskele’de semt konaklarında eğitimlerini sürdüren Kız Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin yıl sonu gösterisi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda yapıldı.

Semt Konakları Kur’an Kursu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

10 Ağustos 2018 12:15


Başiskele Belediyesi’nin örnek projelerinden olan Semt Konakları ve Sosyal Yaşam Merkezleri’nde gerçekleştirilen Kur’an Kursu eğitimleri, yıl sonu etkinlik programıyla sona erdi. Sepetlipınar, Vezirçiftliği, Yeşilkent ve Bahçecik Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendiren 100’ün üzerinde öğrenci, eğitim süresi boyunca öğrendiklerini sergileyerek büyük beğeni topladılar. Yaz Kur’an Kursu hocalarının büyük bir özveri ve fedakarlıkla hazırladığı programda öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’den ayetler okudular. Okuduğu şiir ve ilahiler ile dinleyicileri mest eden minik öğrenciler, kısa tiyatro gösterileriyle de büyük alkış topladılar. Program sonunda öğrencilere sürpriz hediyeler verildi.




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