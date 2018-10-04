Semt Konakları'nda eğitim dönemi başlıyor

Başiskele Belediyesi'nin, ilçenin dört bir köşesine açtığı semt konaklarında yeni eğitim ve öğretim dönemi kurslarla başladı. Kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Marmara bölgesinin yükselen değeri 7 Yıldızlı Kent, Başiskele'de Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, 7'den 70'e kadın - erkek herkesin sosyal yaşamda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, milli ve manevi değerlerin yeniden yeşertilmesine büyük önem veriyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi tarafından birçok mahallede faaliyetlerini sürdüren semt konakları yeni eğitim dönemine Halk Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle başladı. Semt konaklarında eğitim, sağlık ve kültür alanında birçok kurs ücretsiz olarak mahalle halkına sunulurken öğrencilerin ve kadınların haricinde emekliler de semt konaklarından faydalanabiliyor. Başiskele Semt Konakları ve Sosyal Yaşam Merkezleri'nde bu dönem dikiş, el nakışı, Kur'an-ı Kerim, tefsir, ahşap boyama, örgü, resim, iğne oyası, filografi, mefruşat, ilk yardım, spor, mental aritmetik, uygulamalı tiyatro ve yetişkin okuma yazma kursları verilmeye başlandı. Bu yıl da kurslara vatandaşlardan yoğun başvuru oldu. Sepetlipınar, Yeşilkent, Şehitekrem, Doğantepe, Camidüzü, Vezirçiftliği, Serindere ve Tepecik mahallelerinde hizmet veren semt konaklarında düzenli olarak eğitim ve seminerler düzenleniyor. Semt konaklarında kurslara katılım sağlayanlarla bir araya gelerek, istek, öneri ve taleplerini birebir yerinde dinleyen Başkan Ayaz istekleri yerine getiriyor. Semt Konakları hakkında konuşan Başkan Ayaz, “Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezlerimiz mahalledeki vatandaşlarımızın ikinci uğrak adresi şeklinde hizmet vermeye devam ediyor. Bu hizmet kapsamında talep edilen tüm kurs ve etkinlikler planlanıyor ve ilçe halk eğitim müdürlüğümüz kanalıyla eğitimciler temin ediliyor. Vatandaşlarımızın konaklarımızdaki bu etkinliklere yoğun ilgi göstermeleri bizleri çok mutlu ediyor. Katılım sağlayan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum” dedi.