Semt Konaklarında yaz kuran kurslarına yoğun ilgi

Birçok eğitim kursları düzenlenen Başiskele Belediyesi Semt Konaklarında çocuklar, gençler, kadınlar ve emekliler vakitlerini dolu dolu geçiriyor. Şark odaları, eğitim odaları, kütüphane ve bilgisayar odalarında sunulan eğitimlerinden vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmek isteyen çocuklar için Başiskele’deki semt konaklarında “Yaz Kur’an Kursu” eğitimleri başladı.

Yeşilkent Semt Konağı’nda uzman eğitimcilerin eşliğinde toplamda 66 öğrenci, Kuran-ı Kerim, siyer, dini bilgiler ve ahlak eğitimi almaya başladı. Hafta içi her gün saat 10.00-13.00 arasında gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler, yaz tatilini en verimli şekilde geçirecek. İlkokul ve ortaokul olarak ayrılan sınıflarda eğitim gören öğrencilerin derslerine, Diyanet’ten ve Halk Eğitim’den görevlendirilen uzman eğitimciler giriyor.

Vezirçiftliği Semt Konağı’nda da kız çocuklarına yönelik başlayan eğitimler, yine uzman eğitimcilerin eşliğinde Vezirçiftliği Mahallesi’nde ikamet eden öğrencilere veriliyor. Kuran-ı Kerim, siyer, dini bilgiler ve ahlak eğitimi almaya başladı. Yaz Kur’an Kursları’nda eğitimler 17 Ağustos’a kadar devam edecek.