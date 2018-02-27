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27 Şubat 2018 14:24

Sepaş Enerji Gönüllüleri, yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdü

Yaptıkları çalışmalarla dikkat çeken Sepaş Enerji Gönüllüleri, Gebze’nin Kargalı köyünde bulunan Kargalı İlkokulu’nun kütüphanesini yeniledi.

Sepaş Enerji Gönüllüleri, yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdü

27 Şubat 2018 14:24


Sepaş Enerji Gönüllüleri’nin geçen sene içerisinde çalışanlarının katılımıyla düzenlediği iki kermesin geliri, Kargılı İlkokulunun kütüphanesini yeniledi. Taşımalı sistemle 8 köyün çocuklarının eğitim gördüğü Gebze’nin Kargılı Köyü’nde bulunan okulun kütüphanesinin açılışı Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar’ın katılımı ile gerçekleşti.


Kütüphanedeki tüm kitaplar gönüllüler tarafından çocukların okuya bileceği şekilde tasniflendi. Ayrıca kütüphanedeki mobilyalar da yenilenerek, çocukların ihtiyaç duydukları çalışma ortamı oluşturuldu.


Açılışta kısa bir konuşma yapan Okul Müdürü Reşat Bilir ise, “Sizlere ne kadar teşekkür etsem az. Benim çocuklarıma ışık oldunuz. Onları çok mutlu ettiniz. Biz de sizlere başarılar diliyoruz” dedi.


Ayrıca gönüllüler yanlarında getirdikleri hediyeleri açılışın ardından öğrencilere verdi.




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