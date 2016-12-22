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22 Aralık 2016 16:43

Sepaş Enerji gönüllülerinden Siirt’e yardım eli

Sepaş Enerji gönüllülerinden Siirt’e yardım eli

22 Aralık 2016 16:43

Sepaş Enerji gönüllüleri, Siirt’e Penvari İlkokulu’nda okuyan minikler için çok sayıda kitap ve kırtasiye yardımı topladı.
Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce başta olmak üzere Türkiye genelindeki müşterilerine elektrik tedarik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji çalışanlarının kendi imkanlarıyla oluşturdukları Sepaş Enerji Gönüllüleri, sayesinde Siirt’in Penvari ilçesindeki çocuklar için yardım topladı. Gönüllülük esasına dayalı olarak tüm Sepaş Enerji çalışanlarının katılımıyla ilkokul öğrencileri için çok sayıda okuma yazma seti, defter, kalem, çocuk kitabı, boya seti ve sözlük çocuklara ulaştırılmak üzere İzmit’teki Hizmet Binası’ndan yola çıkarıldı.
Anaokulu için ise çocukların okul öncesi gelişimine katkı sağlayacak oyuncaklar ve yardımcı malzemeler ayrıca gönderildi. Toplumun birçok kesimine yardım ulaştırmayı hedefleyen Sepaş Enerji Gönüllüleri’nin yeni projelerle faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.



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