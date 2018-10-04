Sepaş Enerji'de Yeni Genel Müdür Hakan Çağrı Poyraz

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'de 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji'nin genel müdürlüğüne Hakan Çağrı Poyraz getirildi.

2015 yılından bu yana Sepaş Enerji'de Satış Direktörü olarak görev yapan Hakan Çağrı Poyraz, 1 Ekim tarihi itibarıyla Sepaş Enerji Genel Müdürü olarak atandı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Poyraz, MBA eğitimini Arizona State University'de tamamladı. 1995 yılında strateji planlama analisti olarak başladığı iş yaşamı süresince teknoloji müdürü, iş teklifleri müdürü, kurumsal satış direktörü ve kurumsal bölüm yöneticisi görevlerini üstlenen Poyraz, 2015 yılından beri Sepaş Enerji Genel Müdür Vekili ve Satış Direktörlüğü görevini yürütüyordu.