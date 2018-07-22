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22 Temmuz 2018 10:35

Sepetçi Köyü müzesinde sona gelindi

İzmit Belediyesi tarafından Sepetçi köyünde yaptırılmakta olan köy müzesi ve konak inşaatında sona yaklaşıldığı kaydedildi.

Sepetçi Köyü müzesinde sona gelindi

22 Temmuz 2018 10:35


Kocaeli’nin ilk ve tek köy müzesinin de içinde yer aldığı konak inşaatının çevre düzenlemesi dışında eksiğinin kalmadığını söyleyen yetkililer, “607 metrekarelik bir alan üzerine yapılan 2 katlı konakta muhtarlık odası, etüt yerleri, köy müzesi, sağlık birimi, köy odası ve çok amaçlı salon bulunacak. Projenin yapı inşaatı tamamlanmış olup çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar da önümüzdeki günlerde bitmiş olacak” dedi.


Mimari yapısıyla bölgeye ayrı bir değer katacak konak bünyesindeki müzede köylerde eskiden kullanılan yaba, orak, ellik, saban, düven, öküz arabası, çıkrık, tezgah, dibek taşı, ibrik, tas, kandil, gaz lambası ve giyim eşyaları sergilenecek. Müze sayesinde köylerde yok olmaya yüz tutan eski araç gereçler gelecek nesillere aktarılmış olacak.




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