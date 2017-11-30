Sepetli vinç köprüye takıldı: 2 yaralı

Kaza, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi Sekapark Uçurtma Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tahir E. idersindeki 41 AR 365 plakalı sepetli vinç, Sekapark Uçurtma Tepesi mevkiinde bulunan köprüden altından geçmek isterken köprüye takıldı. Çarpmanın etkisi ile vincin kupası öne doğru düştü. Kazada vinç şoförü Tahir E. ve yolcu koltuğunda oturan Ali Demir K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevrede çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet ve Seka Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.