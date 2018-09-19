Serdar Ortaç Kocaeli'de hayranlarını coşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Seka Yaz Konserleri'nde sahne alan Serdar Ortaç, konser alanını dolduran binlerce hayranını coşturdu.

Ünlü sanatçı Kocaeli'de sahne aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Seka Yaz Konserleri” Ortaç'la final yaptı. İzmit Seka Park'ta bulunan Uçurtma Tepesi'nde sahne alan ünlü sanatçı sevilen şarkılarını Kocaelililer için seslendirdi. Yıldız Tilbe ile çıkarttıkları son albümü “Havalı Yarim” şarkısını da seslendiren Serdar Ortaç, sahne performansı ile alanı dolduran binlerce hayranından tam not aldı. Serdar Ortaç'a eşlik eden hayranları, yaklaşık 2saat süren konseri cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.

Kocaeli'de uzun zaman sonra ilk defa sahne aldığını söyleyen Serdar Ortaç, alanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti. Serdar Ortaç'ın sahneye çağırdığı kızın dansı ise konsere renk kattı.