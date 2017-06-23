Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 14:22

Serdar Tuncer Başiskelilerle buluştu

Televizyon programlarından tanınan Serdar Tuncer Başiskele Sahili’nde düzenlenen iftarda sevenleriyle bir araya geldi.

Serdar Tuncer Başiskelilerle buluştu

23 Haziran 2017 14:22


Serdar Tuncer Peygamber sevgisini anlatan naatlarla, şiirleriyle ve anlattığı hikayelerle Başiskele Sahili’nde sevenleriyle buluştu. İlahi, tasavvuf ve Türk Sanat Müziği konserleri, sohbet, söyleşi ve Kuran-ı Kerim tilavetleri, gibi birçok etkinliğin gerçekleştiği Başiskele Sahili’nde Ramazan ayının coşkusu yaşanıyor.


Başiskele’de gerçekleşen iftar yemeği sonrasında sahne alan Serdar Tuncer, en güzel şiirlerini Başiskelilerle paylaştı. Serdar Tuncer, peygamber sevgisini anlatan naatlarla ve şiirleriyle Başiskele halkının büyük beğenisini topladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:22
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!