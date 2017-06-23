Serdar Tuncer Başiskelilerle buluştu

Serdar Tuncer Peygamber sevgisini anlatan naatlarla, şiirleriyle ve anlattığı hikayelerle Başiskele Sahili’nde sevenleriyle buluştu. İlahi, tasavvuf ve Türk Sanat Müziği konserleri, sohbet, söyleşi ve Kuran-ı Kerim tilavetleri, gibi birçok etkinliğin gerçekleştiği Başiskele Sahili’nde Ramazan ayının coşkusu yaşanıyor.

Başiskele’de gerçekleşen iftar yemeği sonrasında sahne alan Serdar Tuncer, en güzel şiirlerini Başiskelilerle paylaştı. Serdar Tuncer, peygamber sevgisini anlatan naatlarla ve şiirleriyle Başiskele halkının büyük beğenisini topladı.