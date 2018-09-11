Serinlik'te yol çalışması

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışarak Kartepe'nin cadde ve sokaklarında yol iyileştirmelerinde bulunuyor.

Kartepe'nin genelinde süren üst yapı iyileştirilmesi için planlanan asfaltlama çalışmalarında ekipler, Serinlik Mahallesi'nde 4 kilometre uzunluğunda ortalama 7 metre genişliğindeki güzergah da asfaltlama çalışması yaptı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Yol medeniyettir düşüncesinden hareketle Büyükşehir Belediyemiz ile ilçemiz yollarında iyileştirme yapıyoruz. Dağ turizmine yönelik hayata geçirdiğimiz projelere katkı verecek düzenlemelerimiz asfalt, parke ve yol açma çalışmaları şeklinde aralıksız sürüyor. Kartepelilerin hayatını kolaylaştıracak düzenlemelerimiz artarak devam edecek. Ulaşım ağında da yaptığımız düzenlemeler ve ilçemizdeki diğer yatırımlarla Kartepe ilçesi Kocaeli'nin merkezi olacaktır” dedi.