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04 Eylül 2018 14:01

Servis otobüsü lüks otomobile böyle çarptı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde servis otobüsü ile lüks otomobilin kaza anı KGYS kameralarına saniye yansıdı.

Servis otobüsü lüks otomobile böyle çarptı

04 Eylül 2018 14:01

Kazada, otomobilde bulunan anne ve oğlu yaralandı. Otomobilin kadın sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.


Kaza geçtiğimiz Mayıs ayında, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi Karamürsel Caddesi ile Fakülte Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soner İ. idaresindeki 41 P 3426 plakalı yolcu otobüsü Karamürsel Caddesi Yuvacık mevkiinde seyir halindeyken, Fakülte Caddesi’nde kavşakta geçmek isteyen Derya D. kontrolündeki 41 DD 255 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Derya D. ve araçta bulunan oğlu Eranay Ş. araçta sıkışarak yaralandı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı anne ve oğlu, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, kazanın yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta geçmesi sonucunda meydana geldiğini iddia ederken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazanın KGYS kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen otobüsün, kavşakta lüks otomobile çarpma anı yer alıyor.




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