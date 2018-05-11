Sıra dışı bir deneyim için 20 dakika sürecek olan etkinliğe katılan vatandaşlar Sessizlikte Diyalog Sergisiyle, hayatlarında farklı bir deneyim yaşıyor. Sergide işitme engelli rehberler ile birlikte, tamamen sessiz bir ortamda sözsüz iletişim keşfediliyor. Empati kurma yetenekleri ile birlikte farkındalığın da artmasını sağlayacak bu sergi, katılımcılara hayat boyunca yaşayabilecekleri olağanüstü bir deneyim sağlıyor.

Özel bölümlerden oluşan sergide, konuklar yüz ifadelerini ve vücut dilini nasıl etkin kullanabileceğini, işitme dışındaki duyuları ile neler başarabileceklerini deneyimliyor. Sessizliğe davet bölümünde sergide yapılacaklar hakkında işaret dili eğitmenleri tarafından katılımcılara bilgiler veriliyor. Ardından İşaret Oyunu ve Diyalog Odası’nda herkese kulaklık verilerek işaret dilindeki harf ve sembollerin neler olduğu uygulamalı olarak öğretiliyor.

Sergiye eklenen Kitap Kafe bölümü ile konuklar işitme engelli kafe çalışanlarından işaret dili ile çay, kahve ve meşrubat talep ediyorlar. Bu alanda ayrıca katılımcılar, duygu ve düşüncelerini kağıda dökerek anı duvarına asabiliyor. Anlamlı sergi Kocaeli Kitap Fuarı süresince kitapseverlere hizmet verecek.