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22 Kasım 2017 21:33

Seyir halindeki kamyonda yangın

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki kurtarıcı olarak kullanılan kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir halindeki kamyonda yangın

22 Kasım 2017 21:33


Yangın, İzmit Umuttepe mevkii Eski İstanbul Yolu üzeri Kent Ormanı arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demir idaresindeki 41 R 1577 plakalı çekici kamyondan, Kent Ormanı mevkiine geldiğinde dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören sürücü Demir, aracını yol kenarına çekerek hızla dışarı çıktı. Sürücünün dışarı çıkmasının ardından başlayan yangın kısa sürede aracın ön kısmını kapladı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangının arından söndürülen araç ise kullanılamaz hale geldi.




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