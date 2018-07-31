Seyir halindeki otomobil alev alev yanarak küle döndü

Olay, İzmit Gündoğdu Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı Esentepe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 EL 036 plakalı otomobilinin motor kısmından dumanlar çıktığını gören sürücü Binali Sönüksün, aracını durdurarak indi. Sürücünün inmesinin ardından motor kısmından yükselen alevler bir anda tüm otomobili sardı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Alev alev yanarak hurdaya dönen araçla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.