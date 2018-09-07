Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 18:57

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde seyir halindeyken bir anda alevlerin yükseldiği otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

07 Eylül 2018 18:57


Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken bir anda aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanların yerini alevlere bıraktığını fark eden Mert Y., aracı durdurarak durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay erine gelen itfaiye ekipleri, otomobilden yükselen alevleri söndürmek için çalışma başlattı.


İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde aracın motor kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç