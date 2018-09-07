Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken bir anda aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanların yerini alevlere bıraktığını fark eden Mert Y., aracı durdurarak durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay erine gelen itfaiye ekipleri, otomobilden yükselen alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde aracın motor kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.