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05 Temmuz 2017 14:39

Seyir Tepesi Projesi hızla devam ediyor

Dilovası Belediyesinin ilçe merkezinin kuş bakışı izlenebildiği Diliskelesi Tepesine kazandıracağı seyir tepesi projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Seyir Tepesi Projesi hızla devam ediyor

05 Temmuz 2017 14:39


Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın tamamlanan alt yapı yatırımlarının ardından seçim beyannamesinde sözünü verdiği ilçenin adeta yaşam alanı olabilecek seyir tepesi projesinde çalışmalar devam ediyor.


Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Seyir Tepesi projesinde, vatandaşların rahatça nefes alarak dinlenebileceği bir ortam oluşturmayı hedeflenirken proje ile sosyal alanlarıyla Dilovası ile birlikte Kocaali’nin ilçelerinin buluşma noktası olacağı ifade ediliyor.


Diliskelesi Mahallesinde 2,5 dönümlük arazi üzerinde muhteşem manzarasıyla yapımına başlanan Seyir Tepesi projesi projesinin 60 günde tamamlanacağı öğrenildi.


Seyir tepesi projesi ile ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Seyir Tepesi Dilovası’nın en büyük eksiklerinden biriydi. Yapımına başladığımız bu projenin sonuca ulaştığında Dilovalı vatandaşlarımızın haricinde çevre ilçe ve illerden de insanlar buraya gelecek ve huzur dolu gün geçirecekler. Seyir Tepesi projesinin içinde sosyal donatı alanları, çocuk oyun grupları, kamelyalar, piknik yerleri, büfeler, Kaffe şeklinde dizayn edilecek” dedi.




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