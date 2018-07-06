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06 Temmuz 2018 11:37

Sıcaktan bunaldıysanız yürüyüş yapın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Samanlı Dağları başta olmak üzere pek çok yerde oluşturulan doğa yürüyüş parkurları yaz aylarında rağbet görüyor.

Sıcaktan bunaldıysanız yürüyüş yapın

06 Temmuz 2018 11:37

Bu parkurlar şehir stresi ve bunaltan sıcaktan kurtulabilecek en ideal rotaları sunuyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 52 doğa yürüyüş parkurunun her biri ayrı bir macera sunuyor. Bu parkurlardan biri olan Nüzhetiye Serindere Yürüyüş Parkuru geçtiğimiz günlerde yaklaşık 40 kişilik bir grubu ağırladı. Grup Nüzhetiye Köyü’ne araçlarla vardıktan sonra parkur başına kadar yaklaşık bin 500 metrelik bir yürüyüş yapıldı. Uzman ekiplerce yapılan bilgilendirmenin ardından Serindere Vadisine doğru devam eden yürüyüşte, katılımcılar eğlenceli vakit geçirdi.




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